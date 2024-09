Deutscher Buchpreis Das sind die glorreichen Sechs der Shortlist

Juno und Jupiter – welches Paar könnte perfekter zusammenpassen? Juno die Tänzerin und Jupiter, der Schriftsteller. Doch der erste Riss in ihrer Geschichte kommt schnell: Das Wort Pflegebett taucht auf – Jupiter leidet an Multipler Sklerose und ist zunehmend auf Hilfe angewiesen. Juno kann nicht mehr schlafen. Und vertreibt sich die Nächte mit zweifelhaften Chatpartnern auf Dating-Plattformen. Wer macht hier wem etwas vor? Die Chat-Partner wechseln, aber hinter dem schnellen Frage-Antwort-Spiel steckt immer das gleiche: Einsamkeit und Sehnsucht nach Zuneigung. Dazwischen tauchen in Junos Alltag immer wieder Erinnerungen an eine Kindheit auf, in der sie stets eine Außenseiterin war, ein „komisches“ Mädchen, „von Dämonen befallen“. Ein Buchtitel wie ein Chatbeginn – doch dahinter steckt so viel mehr (Klett-Cotta, 224 S., 22 Euro). ha