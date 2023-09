Lit.Cologne Spezial startet im Oktober Köln lässt wieder lesen

Natürlich ist jeder neue Roman von Daniel Kehlmann ein Ereignis. Das wird nach dem Bestseller „Tyll“ auch bei „Lichtspiel“ nicht anders sein. Diesmal erzählt der deutsch-österreichische und in New York lebende Autor die Geschichte des Filmregisseurs G. W. Pabst, der vor den Nazis nach Hollywood flieht, dort aber erfolglos bleibt und sich – der Not gehorchend – zur Rückkehr nach Österreich entschließt.