Großartiges Streichquartett Königsklasse der Kammermusik

Der Aufstieg in die Königsklasse der Kammermusik begann für die Franzosen im Jahr 2004, nach ihrem überragenden Sieg beim ARD-Musikwettbewerb. Seither wurden sie mit so vielen Preisen ausgezeichnet, dass eine Aufzählung müßig wäre. Aktuell sind sie der Philharmonie Luxemburg als Residenz-Ensemble verbunden. Hinzu kommen Konzerte an den feinsten Adressen: die Salzburger Festspiele, die Berliner Philharmonie, die Wigmore Hall London und die Carnegie Hall in New York.