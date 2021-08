22. Literarischer Sommer : Von Eidechsen und der Sehnsucht

Michael Serrer, Leiter des Literaturbüros NRW, widmet sich dem Werk des Autors Gerhart Hauptmann. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Im Rahmen des 22. Literarischen Sommers organisiert das Literaturbüro NRW im September vier Veranstaltungen, die unterschiedlicher kaum sein könnten.

Den Auftakt des Literarischen Sommers in Düsseldorf bildet Katja Oskamp mit einer Lesung am 2. September. Im Literaturbüro NRW selbst liest die gebürtige Leipzigerin, die in Berlin aufgewachsen ist, aus ihrem Buch „Marzahn, Mon Amour“. Darin erzählt sie die Geschichte einer ehemaligen Schriftstellerin, die einen Neuanfang als Fußpflegerin in Berlin Marzahn durchlebt und dabei allerhand Stories eines Stadtteils skizziert, der sinnbildlich für die tragisch-komischen Widrigkeiten des Lebens zu stehen scheint. Los geht es um 19:00 Uhr, moderiert wird die Lesung von Maren Jungclaus. Der Eintritt kostet zehn Euro, mit Ermäßigung acht Euro.

Es folgt am 15. September um 19:00 Uhr die Veranstaltungsreihe „Mein Hauptmann“. Gemeinsam mit der Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus soll der Frage der Aktualität des Werkes von Literatur-Nobelpreisträger Gerhart Hauptmann nachgegangen werden. Am bekanntesten dürfte hierbei Hauptmanns Drama „Die Weber“ sein, ein literaturgeschichtlicher Höhepunkt des Naturalismus. An diesem Abend wird Michael Serrer, Leiter des Literaturbüros, über Hauptmanns Roman „Der Narr in Christo Emanuel Quint“ sprechen und damit „seinen“ Hauptmann vorstellen. Stattfinden wird das Ganze im Gerhart-Hauptmann-Haus in der Bismarckstraße 90. Der Eintritt ist frei.

Michael Serrer lädt dann erneut am 21. September ein. Als Moderator begleitet er die Lesung von Frank Baake, der aus seinem kürzlich erschienenen Buch „Café Meridian. Vier Erzählungen“ vorträgt. Der Düsseldorfer Autor hat sich in seinem Werk mit dem Thema Sehnsucht auseinandergesetzt. Vier Personen treffen aufeinander, die sich allesamt nicht erfüllter Sehnsüchte ausgesetzt sehen. Veranstaltungsbeginn ist um 18:00 Uhr in der Zentralbibliothek am Bertha von Suttner Platz. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung unter zblive@duesseldorf.de ist erforderlich.

Am 22. September liest Joachim Sartorius schließlich anekdotenreich aus seinem Buch „Eidechsen“ über die titelgebenden Reptilien. Im Museum für Naturkunde in der Benrather Schloßallee kommt er dabei besonders auf die Vielfalt der Eidechsen als Naturwesen und symbolische Geschöpfe zu sprechen, deren Faszination er sich schon als Kind nicht entziehen konnte. Die Lesung findet innerhalb der Reihe „Naturkunden“ statt und beginnt um 19:00 Uhr. Auch hier ist der Eintritt frei und eine Voranmeldung per Mail unter besucherservice@schloss-benrath.de nötig.