Ausstellungen in Potsdam: Barberini mit Barock und Picasso

Ausstellungen in Potsdam

Potsdam Das Potsdamer Privatmuseum zeigt im Frühjahr 132 Arbeiten aus dem Spätwerk von Pablo Picasso. Viele waren noch nie in Deutschland zu sehen.

„Der Erfolg mit Cross ist erfreulich und erstaunlich, weil er in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg weitgehend in Vergessenheit geraten ist“, sagt Westheider. Die Beschlagnahme seiner Bilder durch die Nationalsozialisten im Rahmen der Ausstellung „Entartete Kunst“ ließ die Werke aus den deutschen Museen verschwinden. Die Retrospektive läuft seit dem 17. November. Zeitgleich werden die Ausstellung „Götter des Olymp“ mit antiken Statuen aus der Dresdner Skulpturensammlung und eine Schau mit Malerei aus der DDR gezeigt, die aus der Sammlung des Museums Barberini stammt.

Vom 9. März an dürfte das Potsdamer Museum mit einer Schau zum Spätwerk von Pablo Picasso (1881-1973) erneut einen Publikumsansturm erleben. „Wir präsentieren 132 Werke aus der Sammlung von Jacqueline Picasso, die bislang nur selten gezeigt wurden“, erläutert Westheider.

In Deutschland seien die meisten der Bilder, Metallskulpturen, Grafiken und Keramiken noch nie zu sehen gewesen. „Es sind Bilder, die jeder kennt, die aber noch kaum zu sehen waren“, meint die Direktorin. Die Werke seien in den Ateliers häufig mit dem Künstlerehepaar fotografiert und diese Bilder in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht worden.