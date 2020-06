Telefonat mit dem Superstar : Für Musik hat Norah Jones keine Zeit

Norah Jones sitzt zurzeit daheim in Brooklyn. New York sei im Lockdown eine unheimliche Erfahrung gewesen, sagt sie. Foto: AP/Victoria Will

Die 41-Jährige veröffentlicht eine neue Platte: „Pick Me Up Off The Floor“. Trotzdem hat sie gerade anderes im Kopf. Seit Ausbruch der Pandemie zählen andere Dinge. Kinderbespaßung zum Beispiel.

Von Dagmar Leischow

Norah Jones hat ein neues Album veröffentlicht, und weil die Atmosphäre dieser Lieder ziemlich düster ist, denkt man natürlich direkt: Ah, eine Platte über die Corona-Krise. „Pick Me Up Off The Floor“ heißt das Werk, das Nummern mit melancholischen Titeln wie „How I Weep“, „Hurts To Be Alone“ oder „I‘m Alive“ versammelt. Der Gegenwartsbezug ist jedoch Zufall. Die Stücke sind nämlich weit vor dem Ausbruch der Pandemie entstanden. Allerdings, das muss Norah Jones zugeben, haben sie sich inzwischen selbst in ihren Augen verändert, eine andere Färbung bekommen: „Natürlich kann ich die Pandemie und deren Konsequenzen nicht ausblenden, wenn ich mich jetzt mit meiner Platte beschäftige.“

Wir erreichen Norah Jones am Telefon, und zwar während des Lockdown in jener Stadt, die in den USA am härtesten von Covid-19 getroffen wurde: in New York. Bei ihr in Brooklyn seien die Straßen geradezu gespenstisch leer, erzählt sie: „Das fühlt sich merkwürdig an.“ Nutzt sie die Phase der Isolation, um neue Songs zu schreiben? „Dafür habe ich gar keine Zeit“, stellt sie klar. „Meistens bin ich damit beschäftigt, meine zwei Kinder irgendwie zu unterhalten.“ Ihre Familie steht momentan an erster Stelle, ihre Konzerttermine in den USA musste sie zwangsläufig absagen.

Info Erinnerung an ein legendäres Konzert Album Das neue Album von Norah Jones heißt „Pick Me Up Off The Floor“. Es ist als LP, CD und digital erschienen. DVD Sehenswert ist das Konzert „Live At Ronnie Scott’s“ aus dem Jahr 2017. Es liegt als DVD und Blu-ray vor.

Die Stücke auf dem neuen Album entstanden in Studio-Session der vergangenen drei Jahre. Norah Jones vertraut nicht auf das Sprichwort „Zu viele Köche verderben den Brei“, sondern auf Teamgeist. Nachdem die Musikerin 2017 ihre „Day Breaks“-Tournee beendet hatte, wollte sie sich künstlerisch neu ausprobieren. Also organisierte die 41-Jährige mit einer ständig wechselnden Besetzung mehrere kurze Aufnahmen – mal tat sie sich mit der Sängerin Mavis Staples zusammen, mal mit dem brasilianischen Singer/Songwriter Rodrigo Amarante. Die Songs, die dabei entstanden, brachte Norah Jones nach und nach als Singles heraus. 2019 erschien dann ohne viel Aufhebens die EP „Beginn Again“ mit sieben Titeln. Doch damit waren längst noch nicht alle Einspielungen der Allgemeinheit zugänglich gemacht worden. „Ich hörte die unveröffentlichten Rough-Mixe immer wieder auf meinem Smartphone“, erinnert sich Norah Jones. „Weil sie mir nicht mehr aus Kopf gingen, beschloss ich, sie meinen Fans nicht vorzuenthalten.“

Schwer zu prognostizieren, wann sie diese Lieder live auf der Bühne vor Publikum präsentieren kann – obwohl es selbst in New York inzwischen erste Lockerungsmaßnahmen gibt. Jedenfalls freut sich die Amerikanierin auf ihre nächsten Auftritte: „Ich vermisse es wirklich sehr, gemeinsam mit anderen Musik machen zu können.“ Etwa mit dem Wilco-Frontmann Jeff Tweedy, der sie tatkräftig bei „Pick Me Up Off The Floor“ unterstützte – sei es als Gitarrist und Bassist, als Songschreiber oder als Produzent. In Zusammenarbeit mit Norah Jones hob er sowohl das Stück „I‘m Alive“ als auch den Titel „Heaven Above“ aus der Taufe. Diese beiden Kompositionen fügen sich nahtlos in das Album ein, das zwischen Americana, Blues, Soul und Jazz changiert.

Mit solchen Genre-Begriffen kann Norah Jones allerdings wenig anfangen: „Ich befasse mich nicht mit diesen Kategorien. Für mich steht allein das Kreativsein im Vordergrund.“ Ehrgeiz ist nicht ihr Motor, sie bezeichnet sich als nicht besonders ambitioniert – obgleich sich allein ihr Debütalbum „Come Away With Me“ fast 20 Millionen Mal verkaufte: „Ich verschwende keinen Gedanken mehr an den kommerziellen Erfolg. Offen gestanden interessiert mich bloß eins: Ich möchte mich mit der Musik ausdrücken, die ich liebe.“

Vielleicht hat sie diese Einstellung von ihrem Vater, dem mittlerweile verstorbenen Sitar-Virtuosen Ravi Shankar, geerbt. Zu Ravi Shankars größten Fans gehörte George Harrison, der von ihm inspiriert die Sitar etwa auf dem Beatles-Klassiker „Norwegian Wood“ spielte. Zu Beginn ihrer Karriere weigerte sich Norah Jones strikt, über den berühmten Papa zu sprechen. „Ehrlich gesagt hatte ich eine komplizierte Beziehung zu ihm“, räumt sie ein. „Ich wollte auf keinen Fall den Stempel ,Tochter von...‘ aufgedrückt kriegen, sondern als eigenständige Persönlichkeit wahrgenommen werden.“

Überhaupt ging sie vor ihrem Durchbruch durch eine harte Schule – wie so viele Musiker. Anfangs trat Norah Jones in Bars und Restaurants auf. „In den Augen der meisten Gäste sorgte ich bloß für nette Hintergrundmusik“, erinnert sie sich. „Sie haben mir überhaupt nicht zugehört.“ An diese Gleichgültigkeit gewöhnte sie sich dermaßen, dass es sie total aus dem Konzept brachte, wenn doch mal jemand klatschte: „Ich bin dann vor lauter Verlegenheit errötet.“ Ansonsten nahm sie die Ignoranz des Publikums recht entspannt: „Ich habe eher pragmatisch gedacht. Meine Auftritte waren für mich wie bezahlte Übungseinheiten.“

Nach Ruhm strebte die Texanerin nicht. Sie hatte nur ein Ziel: nach New York zu ziehen. „Für mich war diese Stadt das Mekka der Musik, in das ich planlos hineingestolpert bin.“ Trotzdem wurde Norah Jones ein Star, sie heimste mehrere Grammys ein.