Monty-Python-Klassiker auf der Bühne : Brian in Bayern

München Das Musical „Das Leben des Brian“ nach dem Film der Komikergruppe Monty Python wurde am Münchner Gärtnerplatztheater unaufgeführt.

(dpa) Vor mehr als vier Jahrzehnten kam ein Film heraus, der Geschichte geschrieben hat: Monty Pythons „Das Leben des Brian“ ist längst in das kulturelle Gedächtnis von Generationen eingegangen – auch weit über die Grenzen Großbritanniens hinaus. Das Münchner Gärtnerplatztheater hat den britischen Klassiker nun zu einem Musikevent gemacht. Am Donnerstagabend feierte das Stück, vom Theater nicht zu Unrecht als „komisches Oratorium“ angekündigt, Premiere – und einen großen Erfolg. Das Publikum war begeistert.

Viele Kulissen sind dabei nicht nötig, um zu erzählen, wie Brian, der zufällig im Bethlehemer Stall neben Gottes Sohn geboren wurde, versehentlich zum Messias erklärt und schließlich folgerichtig (zum Kultsong „Always Look on the Bright Side of Life“) ans Kreuz genagelt wird. „Jeder nur ein Kreuz“, ist nur einer der berühmten Filmsätze, die auf der Bühne fallen.