Düsseldorfer Kino-Institution Das Metropol zeigt endlich wieder Filme

„Das fühlt sich gut an“, stellte Daniel Bäldle zum Beginn der Vorführung beim Blick ins Publikum fest. „Endlich wieder Filme im Metropol und alle Plätze besetzt“, sagte der Kinoleiter. Er übernahm auch das anschließende Zuschauergespräch mit Aylin Tezel. Sie schrieb nicht nur das Drehbuch für „Falling into Place“ in vier Wochen während eines Aufenthalts in Schottland, sondern übernahm auch die Regie und spielte die Hauptrolle. Keine leichte Aufgabe und eine Herausforderung für die 31-jährige, die zuletzt etwa in der viel beachteten Serie „Unbroken“ und an der Seite von Joseph Gordon-Levitt im Thriller „7500“ im Kino zu sehen war.