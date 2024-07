Das Menuhin-Festival in Gstaad Musik in der Bilderbuch-Schweiz

INFO

Zeitraum und Spielorte Das Gstaad-Menuhin-Festival bietet jährlich von Mitte Juli bis Anfang September rund 60 Konzerte. Orchesterkonzerte oder Opernproduktionen finden im Festivalzelt statt. Das Kammermusikfest verteilt sich auf die historisch bedeutenden Kirchen der Region.

Finanzierung Das Festival wird hauptsächlich durch private Sponsoren und Unterstützer finanziert. Das Gesamtbudget liegt bei 7,5 Millionen Schweizer Franken, der Anteil öffentlicher Mittel bei acht Prozent.

Programmlinien „Today’s music“ vereint verschiedene Stile und Kulturen. „Mountain Spirit“ bringt klassische und andere Musik an malerische Orte der Bergwelt. Für Kinder und Jugendliche gibt es die „Discovery“-Reihe. Die Teilnehmer der Meisterkurse der Gstaad Academy spielen in der Reihe „L’Heure bleue - Concert for all“ bei freiem Eintritt.

Sonderreihen „Menuhin Heritage Artists“ fördert das Festival über einen Zeitraum von fünf Jahren. Die Gewinner internationaler Wettbewerbe stellen sich in den „Matinées des jeunes étoiles“ vor. Die Geigerin Patricia Kopatchinskaja gestaltet die Reihe „Music for the planet“.

Info www.gstaadmenuhinfestival.ch