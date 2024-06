Das innovative Menuhin-Festival im schweizerischen Gstaad Die Beatles im Berner Oberland

Selbstverständlich gibt es auch „konventionelle" Abende. Einen Klaviergroßmeister wie András Schiff überredet auch ein Christoph Müller nicht, den Makrokosmos von Crumb oder eine Dschungelpartitur von Sorabji zu erlernen. Ans klassische Eingemachte geht es dagegen am Abend mit „Breakin’ Mozart“ und der Dancefloor Destruction Crew aus Schweinfurt. Gewiss fühlt man sich dann in alte Fernsehzeiten versetzt, da in Quizsendungen eine Risikofrage gestellt wurde und das Studio sich verdunkelte. Wer beim verwandelten Mozart an diesem Abend noch keine Erleuchtung hat, sollte das Abschlusskonzert erleben. Dann lässt das London Symphony Orchestra den Himmel gleißen und spielt die Planeten von Gustav Holst. Dieser Abend läuft in Gstaad aber nicht unter „Transformation", sondern unter „Transzendenz".