„Das Mädchen, das den Mond trank“ Alle lieben das Sumpfmonster

Das mit der Magie kann eine ganz schön knifflige Sache sein. Hat man zu viel davon, passieren unkontrolliert seltsame Dinge. So wie bei Luna, die nach einem kleinen Trotzanfall Kakao regnen lässt. Die auf Ziegen reiten, Hühnern das Fliegen beibringen oder den Enten Bier einflößen will vor lauter Übermut. Kein Wunder, dass Hexe Xan bei ihrem Schützling Luna eine Entscheidung trifft: „Wir müssen die Magie in ihr für eine bestimmte Zeit verschließen. Luna muss geschult werden, sie zum Guten einzusetzen.“