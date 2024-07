Minna Wündrich für ihre erste Kinohauptrolle geehrt Man stirbt so, wie man lebt

Info

Minna Wündrich 1983 in Bremen geboren; sie studierte Schauspiel an der renommierten Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig.

Engagements Wündrich spielte am Staatsschauspiel Dresden, am Schauspiel Stuttgart sowie ab 2013 am Schauspielhaus Bochum. Seit der Spielzeit 2016/17 ist Wündrich Ensemblemitglied am Düsseldorfer Schauspielhaus. „Ivo“ist ihre erste Hauptrolle in einem Kinofilm.