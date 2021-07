Kultfilm als Musical : „Das Leben des Brian“ kommt auf die Bühne

München Generationen von Filmfans sind mit dem Monty-Python-Klassiker „Das Leben des Brian“ aufgewachsen. Jetzt kommt die wohl komischste Version der Lebensgeschichte Jesu als Musical auf die Bühne – in einer deutschen Erstaufführung.

„Das Leben des Brian“ erzählt die Geschichte von eben jenem Brian, der vor rund 2021 Jahren in dem Stall neben dem von Maria und Josef zur Welt kommt, 33 Jahre später im Untergrund gegen die Römer kämpft und schließlich durch einen dummen Zufall für den Messias gehalten wird. Zum Kultsong „Always Look on the Bright Side of Life“ wird er gekreuzigt.