Landesjugendorchester in der Tonhalle Die Besten im Lande

Das liegt in der Familie, die so musikalisch ist, wie sich das nur denken lässt. Die Großmutter war Sängerin, die Mutter Geigerin. Schon ihr Großvater und ihr Vater waren professionelle Flötisten, letzterer im NDR-Sinfonieorchester in Hamburg. Heute ist Anne-Cathérine Heinzmann Mutter zweier Kinder und gilt längst selbst als Meisterin auf dem Instrument, mit vielfältiger Konzerttätigkeit im In- und Ausland: als leidenschaftliche Kammermusikerin und Pädagogin zudem, mit einer Professur an der Folkwang Universität der Künste.