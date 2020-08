Auftritt in Köln : Mitsingen ist bei Helge Schneider nicht erlaubt

Helge Schneider am Tanzbrunnen in Köln. Foto: Andreas Krebs Foto: Andreas Krebs

Köln Der 64-Jährige trat vor 1000 Fans am Tanzbrunnen auf. Es wurde wurde ein heiterer, aber kein unbeschwerter Konzertabend. Begleitet wurde Schneider von seinem zehnjährigen Sohn.

Von Philipp Holstein

Der Himmel ist sehr blau und ganz weit oben an diesem Tag in Köln. Man merkt den Leuten an, dass sie sich darüber freuen, mal wieder im Plural zu sein und Musik zu hören, und manchmal weht eine Brise über das Gelände und pustet die Schwüle weg. Dass trotzdem immer noch etwas in der Luft liegt und dass das doch kein normaler und völlig unbeschwerter Spätsommer-Konzertabend ist, macht eine Durchsage deutlich. Wie lange man sich die Hände waschen möge, sagt eine Frauenstimme. Dass man ruhig klatschen dürfe. Aber: „Mitsingen ist leider nicht erlaubt.“

Helge Schneider tritt open air am Tanzbrunnen auf, rund 1000 Leute zählt der Veranstalter, und wie sehr fast alle willens sind, Spaß zu haben, zeigen die ersten Minuten. Schneider tritt auf die Bühne, er trägt eine Perücke und sagt nichts, sondern geht an den Rand und tut so, als schiebe er Krümel mit dem Fuß von der Rampe. Eigentlich ist das gar nicht so komisch, aber das Publikum lacht. Vielleicht, weil es einfach Lust hat zu lachen. Schneider spielt gleich danach das Lied „Heute hab ich gute Laune“.

Info Das neue Album heißt „Mama“ Album Am Freitag erscheint das neue Album von Helge Schneider, es heißt „Mama“. Er sagt, er habe es innerhalb von zwei Wochen eingespielt. Geburtstag Am 30. August feiert Schneider seinen 65. Geburtstag.

Henrik Freischlader begleitet ihn an der Gitarre, Schneiders zehn Jahre alter Sohn Charlie sitzt am Schlagzeug, und sie breiten den fliegenden Teppich aus, auf dem Schneider improvisiert und assoziiert. Das hört sich dann so an: „Schöner Himmel. Ohne Flugzeuge. Die machen immer Kondensstreifen. Gibts das noch: Bärenmarke? Kondensmilch war das.“ Oder so: „Da liegt ein Blatt auf der Bühne. Das hab ich nicht gerne. Da könnt ich drüber stolpern. Und am Ende habe ich die Knie aufgeschrappt. Und wenn man in die Badewanne geht, tut das immer so weh an den Stellen.“

Helge Schneider wechselt zwischen Orgel und Klavier, manchmal drückt er mit der rechten Hand die Tasten und mit der linken hält er sich eine Trompete an den Mund. „Kein Sugar-Schlecking“, sagt er. Er singt „Fitze, Fitze, Fatze“ und „Ich setz mein Herz bei ebay rein“, und bald passiert, was immer passiert, wenn der 64-Jährige auftritt: Man gerät in seinen Gedankenstrom, man wird Helge-gaga. Manche Gäste haben ihre Sandalen ordentlich vor ihre Stühle gestellt und die Beine auf der Sitzfläche in den Schneidersitz gefaltet. Schneidersitz, denkt man: Wo, wenn nicht hier?

Der Auftritt ist eher Comedy als Konzert, der Anteil gesprochenen Worts überwiegt, und ganz manchmal mutet es an, als scherze Schneider nicht mehr so lässig über die Phänomene der Gegenwart, sondern mit Bitterkeit. Oft nimmt er das Binnen-I aufs Korn, das für geschlechtergerechte Sprache sorgen soll. Das Internet und das „Hanndü“ sowieso und die Coronaregeln. Fast immer bekommt er am Ende indes die Kurve. Neulich sei ein Opa mit Mundschutz über die Straße gegangen, obwohl weit und breit kein Mensch zu sehen gewesen sei, erzählt Schneider. „Find ich gut. Ich will mich nicht anstecken, wenn ich mit 120 an dem vorbeirase. In der Spielstraße.“ Und dann singt er: „Ich glaub, ich geh in die Mongolei, was soll ich denn bei Spotify.“

Die Zuschauer müssen auf dem Gelände Maske tragen, auf ihren Plätzen aber nicht, obwohl die Stühle eng aneinander stehen und man fast Arm an Arm mit dem Nebenmann sitzt. Schneider stößt sich am Mikrofon und sagt: „Ich hab mir selbst weh getan. Aua, Helge, aua.“ Er spielt einen Westernsong, er imitiert Hufgeklapper und Pferdeschnaufen, und man freut sich, dass er da ist, denn in der Coronakrise hatte er angekündigt, er wolle nicht mehr auftreten, bis alles vorbei sei. Er möchte nämlich nicht vor Autos im Autokino singen und nicht vor Menschen, die Mundschutz tragen. Aber nun spielt er eben doch, weil das der Kompromiss ist: kleinere Plätze unter freiem Himmel.

Manchmal lacht man einfach deshalb, weil die Improvisationen so lange dauern. Als Schneider einen Papageien-Schwarm vorüberfliegen sieht etwa. Er zählt auf: „Papagei, Mamagei, Tantegei, Opagei.“ Und als er bei „Nachbargei und Bekanntergei“ angekommen ist, ist man so mürbe, dass man nicht anders kann, als geräuschvoll Luft durch die Nase zu pressen. Humoristischer Ermüdungsbruch.