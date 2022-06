Ebow im Tanzhaus NRW : Komisch ist, wenn es nichts zu lachen gibt

Die Rapperin Ebow trat im Foyer des Tanzhauses auf. Es gab technische Probleme. Doch der Abend wurde von einem fabelhaften Publikum gerettet.

Die Münchner Rapperin Ebow stellt ihr Charisma unter Beweis. Zusammen mit DJ Isiwayne steht sie im Foyer des Tanzhauses NRW auf der Bühne. Ihr Ruf eilt ihr voraus: Humor beweisen bei Themen, die nicht zum Lachen sind. Ebows Texte sind so gesellschaftskritisch wie politisch. Sie spielt viele ihrer neuen Tracks – erst im März ist ihre sehr starke Platte „Canê“ erschienen. Mit ihrem Album-Opener „Dersim62“ beginnt sie das Konzert. Der Titel markiert ihre kurdischen Wurzeln und schlägt die Brücke zum dritten Song „Giesing81“, ihr Heimatbezirk in München.

Zwischen den Stücken erzählt sie viel – und dass sie das immer tut, erzählt sie auch. Da sind Anekdoten dabei, wie die von der Komik, wenn Ebow im Beisein ihrer Mutter auf der Bühne steht und in ihren Texten explizit wird. Notgedrungen muss sie auch einmal ein bisschen plaudern, weil es technische Probleme gibt.

Ihr Konzert findet im Rahmen des „Volume Up“-Festivals statt. Bei Workshops bis Live-Musik wird unter anderem darüber diskutiert, wie westlich-vereinnahmt unsere Geschichtsschreibung ist. Gleichzeitig entsteht eine Plattform für Personen, die immer noch auf fehlende Akzeptanz in der Gesellschaft stoßen. Die Reihe nähert sich eine Woche lang dem Ungehörten. Beinahe ungehört wäre auch Ebow gewesen, weil der Konzertsaal bis fünf Minuten vor Beginn noch leer ist. In kurzer Zeit sammeln sich dann die Leute vor der Bühne und füllen immerhin die Hälfte der Halle. Nach dem Konzert fragen sich zwei Rauchende, ob nicht genug Karten verkauft wurden. Was war da los Düsseldorf?