„Playground“ rund um Schauspielhaus Eine Schwalbe macht noch keinen Elfmeter

„Lauf, lauf, lauf im Sonnenschein“ ertönt es vom Eingang her. Sängerin Dana übt ein schmissiges Lied mit einem kleinen Chor ein, der hörbar begeistert bei der Sache ist. Weiter hinten Richtung Hofgarten wird mit einem professionellen Hip-Hop-Tänzer aus dem Tanzhaus NRW so lange gerappt, bis die coolsten Moves im Fußball-Stil geschmeidig fließen. In einer Ecke hängen farbenfrohe Kostüme aus dem Schauspielhaus-Fundus über einem Garderobenständer. „Jubelposen mit Verkleiden“ nennt sich die Station, zur Erinnerung werden Polaroidfotos gemacht.