Welttag des Kinder- und Jugendtheaters : Wandeldrache und Flatterschwirrer –zwei fantastische Helden

Felicia Chin-Malensky (vorn) und Yotam Schlezinger in „Fleders fantastische Reise oder Fliegen lernen mit Drache“. Foto: David Baltzer

Theater ist auch für Kinder und Jugendliche ein besonderes kulturelles Erlebnis, das mehr Beachtung verdient. Dafür warb das Junge Schauspielhaus am Wochenende mit einem Aktionstag.

Den „Welttag des Kinder- und Jugendtheaters“ auch unter den aktuellen Bedingungen angemessen zu feuern – das ist am Samstag auf der Münsterstraße gelungen. Das Junge Schauspiel hatte Kinder, Jugendliche und deren Familien zu zwei Zoom-Meetings eingeladen, am Nachmittag folgte die erste digitale D’haus-Theaterpremiere „Fleders fantastische Reise oder Fliegen lernen mit Drache“, und am Abends folgte dann in Ausschnitten „Liebe Kitty“, nach einem Romanentwurf von Anne Frank.

Ein großes Lob an das Junge Schauspiel. Für seinen Mut, etwas Unfertiges als Premiere auszugeben. Für seine digitale Plattform, die Kinder und Jugendliche zumindest virtuell wieder ins Theater holte. Vor allem aber für seine ansteckende Begeisterung am spielerischen und musischen Handeln. Wer dabei war bei „Fleders Reise“ und „Liebe Kitty“, wo es rauschte und ruckelte, rutschte und zuckelte, der musste einfach fest die Daumen drücken für das Gelingen des Ganzen. Und was sagte die Schauspielerin Felicia Chin-Malenski, wenn es irgendwo mal wieder hakte: „Cool“. Gefühlte einhundertmal tröstete sie sich und ihre Mitspieler mit dem charmanten Ausruf über digitale Probleme hinweg. Eine strahlende Figur, ein Antlitz mit aufgesprühtem Glanzpulver statt Schweiß und Tränen. Märchenhaft.

Info Kunst von Kindheit an Akronym Assitej steht für „Association Internationale du Théâtre pour l’Enfance et la Jeunesse“. Stefan Fischer-Fels, der Leiter des Düsseldorfer Jungen Schauspiels, gehört zum Exekutivkomitee der 1966 gegründeten, weltweiten Vereinigung. Festivals Ziel ist die Teilhabe an Kunst und Kultur von Kindheit an. Hierzu veranstaltet sie zahlreiche Festivals in vielen Ländern, was aber aufgrund der Pandemie seit letztem Jahr nicht möglich ist.

Die Geschichte von einer Fee, die nicht fliegen konnte, stammt von der österreichischen Autorin Sophie Beyer. Inszeniert wurde sie von Emel Aydoglu rund um die Außenräume des Jungen Schauspiels. Wenn wieder bessere Zeiten kommen, soll die flügellose Fee als Open-Air-Vorstellung Kinder auf die Münsterstraße locken. Zu Beginn rollen Felicia Chin-Malenski und ihr Kollege Yotam Schlezinger eine Art Musik-Computer auf ihre Bühne. Begleitet von zwei Gitarren heißt es dann: „Es war einmal, so fangen die Geschichten an.“ Schon geht es los mit vielen Fragen an die Zoom-Teilnehmer. Wer denn neben den Märchen auch Detektivgeschichten, Gruselgeschichten, Superheldengeschichten gelesen hat, will man wissen. Die Antworten kommen nur zögernd, die digitalen Hände blinken auf, doch nicht immer klappt die Kommunikation. „Ihr seid jetzt entstummt“, lockt die Moderatoren-Fee Chin-Malenski und kommentiert jede Antwort: „Cool“.

Die Sonne scheint über den Reihenhäusern rund um das Junge Schauspiel, als die flügellose Fee ihre ersten, natürlich vergeblichen Flugversuche unternimmt. Zur Seite steht ihr dabei ein merkwürdiger Drache, in der Gestalt Yotam Schlesingers selbst eine gerupfte Figur. „Wandeldrache“ nennt er sich und gibt der Fee auch gleich einen neuen Namen: „Flatterschwirrer“. Das sind wunderbare Lernwörter für ein Kinderherz. Wunderbar ist auch die Botschaft, die Fee den Kindern am Ende mit auf den Weg gibt: „Man kann auch ohne ein Horn ein Einhorn sein.“

Für die Erwachsenen gab es am Welttag des Kinder- und Jugendtheaters ein Manifest der Vereinigung „Assitej“. Die versteht sich als Interessenvertretung und stellt Forderungen. Die Medien sollen der Kunst und Kultur für Kinder, Jugendliche und Familien mehr Beachtung schenken, heißt es unter anderem in dem sechs-Punkte-Papier, das bereits im letzten Herbst für die weltweite Publikation erarbeitet wurde.

Das Zoom-Meeting am Abend zu „Liebe Kitty“ bot Überraschungen, auch für die Macher des Jungen Schauspiels. Denn die heutigen Jugendlichen scheinen weit mehr über das jüdische Mädchen Anne Frank zu wissen, als zu erwarten war. Auf das sehr informative „Come together“ reagierten die Teilnehmer mit Hinweisen und Detailfragen. Im Zentrum des Meetings stand ein virtueller Besuch bei Anne Frank, in jenem Amsterdamer Hinterhaus, das längst zu einem millionenfach besuchten Museum geworden ist. Als Moderatoren stellten sich jetzt David Brückel und Timo Hackel vor die Zoom-Kamera. In den gezeigten Ausschnitten der Inszenierung teilen sich drei weibliche und drei männliche Schauspieler das szenische Spiel. Man gewinnt dabei den Eindruck, dass im Hintergrund ein Puppenspieler die Fäden zieht.