„Das Pommes-Paradies“ über Kinderarmut Chips oder Brokkoli?

„Wir haben uns dort mit den Auswirkungen der Armut auf die Gesundheit auseinandergesetzt“, erzählt Liesbeth Coltof. Am 13. April soll in Düsseldorf „Das Pommes-Paradies“ Premiere haben. „Diesmal wird es um die Ernährung gehen“, verrät Dennis Meyer. Ende 2024 wird „10 Children“ nach Puna/Indien gehen, um sich dort mit der Situation der Mädchen befassen, die in Armut aufwachsen, bevor es im nächsten Jahr unter anderem nach Kapstadt gehen wird. „Kinderarmut geht uns alle an“, sagt Meyer und betont: „Sie passiert in der Mitte unserer Wohlstandsgesellschaft“.