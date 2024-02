Konzert des Jugendsinfonieorchesters Junge Leute mit Rhythmus und Tiefgang

Es braucht Rhythmusgefühl, Temperament und einen Schuss Coolness, damit die Symphonischen Tänze aus Leonard Bernsteins „West Side Story“ richtig zünden. Zum unverbrauchten Elan des Jugendsinfonieorchesters Düsseldorf dürfte die Suite, die geniale Songs wie „Maria“, „Tonight“ und „I want to be in America“ umfasst, hervorragend passen. Am Sonntag, 18. Februar (18 Uhr), spielt sie das Orchester unter der Leitung von Ernst von Marschall in der Tonhalle.