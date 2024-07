Aufführung des internationalen „Düsselcamp“ Ohne Atmen geht Tanzen nicht

Eine Woche lang haben sich 50 Jugendliche aus der Ukraine, Indien und Düsseldorf für das Projekt „Düsselcamp meets Future (T)here“ in Workshops für Nachhaltigkeit, Graffiti/Urban Art, Film und Tanz kreativ beschäftigt, sich ausgetauscht und Freundschaften geschlossen. Mit der öffentlichen Performance „Fliegen und Fallen“ am Samstag, 6. Juli, um 14 Uhr auf dem Vorplatz des Schauspielhauses endet das internationale Treffen. Eine Fusion, hervorgegangen aus dem seit acht Jahren bestehenden Jugendkongress des Jungen Schauspiels und dem ersten Düsselcamp des Jugendwerks. Mona Möntmann, Bildungsreferentin dieser Arbeitsgemeinschaft für Jugendverbände: „Wir wollen, nachdem Reisen wieder möglich sind, vor allem die Kooperation mit unseren Partnerstädten stärken. Deshalb haben wir über die Caritas in Czernowitz ukrainische Jugendliche eingeladen.“