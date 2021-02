IMAI feiert Jubiläum : Das IMAI geht ins Internet

Für das IMAI verantwortlich ist Linnea Semmerling. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Über tausend Videos aus den vergangenen 50 Jahren hat das Medienkunst-Archiv anlässlich seines 15-jährigen Bestehens online gestellt.

Von Helga Meister

Das Medienkunst-Archiv IMAI feiert sein 15-jähriges Bestehen mit einer Großoffensive: Es präsentiert die Kunstgeschichte des Mediums seit 1968 im Schnellkurs fürs homeoffice. Was normalerweise in der Video-Lounge des NRW-Forums zu sehen ist, kann jetzt im Internet abgespielt werden. Über tausend Videos aus den letzten 50 Jahren sind zu sehen. Die gemeinnützige Stiftung, die auf der Birkenstraße 47a ihren Sitz hat, öffnet sich damit für jedermann. Und zwar gratis. Wer sich etwa schon auf die Ausstellung des Video-Pioniers Marcel Odenbach in der Kunstsammlung freut, kann seine erste Neugier in zwölf Werken seit 1978 stillen, die der Akademieprofessor im IMAI für die Forschung wie den Laien bereithält.

Das Spannende am jetzt freigeschalteten Jubiläumsprogramm ist, dass die Auswahl von jungen Leuten getroffen wurde, deren Arbeiten schon im Archiv vorhanden sind. Dazu gehört etwa Lukas Marxt, der nach dem Diplom an der Kunsthochschule für Medien diverse Preise wie den der deutschen Filmkritik abgesahnt hat. Die Düsseldorfer Stars Hedda Schattanik und Roman Szczesny zeigen eigene Arbeiten im Dialog zu historischen Videos aus dem Archiv, die für sie anregend oder gar bahnbrechend waren. Eine Hommage also an das Archiv, in dem sie 2017 aufgenommen wurden und ihren Siegeszug durch Sammlungen, Ausstellungen und Galerien starteten.

Nun sind 15 Jahre im Leben einer Stiftung kein hohes Alter. Das IMAI sieht sich daher im Stadium der Pubertät und nennt so auch sein Jubiläumsprogramm „Hitting Puberty - Die Pubertät erreicht“. Die japanische Künstlerin Maki Satake, die für ihre intim-poetischen Animationsfilme bekannt ist, präsentiert das Tagebuch einer Schwangeren. Sie wählt zugleich den ersten Teil des Parcours aus und startet mit der berühmten Künstlerin, Hochschullehrerin und Autorin Maria Vedder, die seit den 1970er Jahren die Szene prägt. Ihr rätselhaftes Schattenspiel in „Schwelle“ assoziiert Bewegungen von Reisenden in transitorischen Räumen, wobei der Soundtrack von Brian Eno den Eindruck des Unwirklichen verstärkt. Dritter im Eröffnungsprogramm zum Jubiläum ist Robert Cahen, der seit einem halben Jahrhundert als Videokünstler aktiv ist und das Mädchen „Karine“ von der Geburt bis zum Schulalter in abgespielten Fotos begleitet. Seine Komposition mit Schallplattenknistern evoziert die Nostalgie der entschwindenden Kindheit.

Die Filme sind jeweils kurz, so dass man die lange Zeit des Lockdowns hervorragend mit einem Überblick über möglichst viele Videos überbrücken kann. Das Programm Nummer Eins fürs homeoffice läuft bis 10. Februar; danach folgt der nächste Teil. Sobald das NRW-Forum wieder geöffnet ist, kann das Programm in sicherlich besserer Qualität auch in der Videolounge abgespielt werden.

Für IMAI verantwortlich ist Linnea Semmerling, die Nachfolgerin von Renate Buschmann. Nach Studien in Holland und Belgien ist sie bestens dafür geeignet, das Archiv ins Streaming-Zeitalter zu überführen.