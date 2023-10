Ido-Festival startet mit Mandolinenklängen Intime Kammermusik zum Auftakt

Nach ganz klassischen Solokonzerten von Beethoven beim Auftakt des 18. Ido-Festivals in der Antoniuskirche in Oberkassel – dort allerdings mit Orgel- statt Orchesterbergleitung – gab es am offiziellen Eröffnungstag in der Petruskirche in Unterrath weitere zwei Veranstaltungen. Vor dem groß besetzten Konzert mit der Big Band der Clara-Schumann-Musikschule und Gero Körner an der Hammond-Orgel war am Nachmittag größtenteils intimer Kammermusik zu lauschen, bei der die Mandoline im Mittelpunkt stand. Abwechslung ist bei Ido Prinzip.