Kölner Theaterstück über den Dombau : Das Himmelreich ein Trümmerhaufen

Szene aus „Das Himmelreich wollen wir schon selbst finden“. Foto: JU_Schauspiel Köln

Am Schauspiel Köln gibt es jetzt eine lärmende Albtraum-Revue zum Dombau am Rhein. Sie wäre ein ziemlicher Reinfall, wenn am Ende nicht noch ein eindringlicher Monolog gehalten würde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Max Florian Kühlem

Wer eine angenehm lehrreiche Geschichtsstunde erwartet, ist falsch in der Uraufführung, die das Schauspiel Köln jetzt über den Dombau im Programm hat. Der kroatische Regisseur Oliver Frljić ist als Theater-Provokateur bekannt und inszeniert „Das Himmelreich wollen wir schon selbst finden“ als böse Albtraum-Revue. Darin lässt er ein siebenköpfiges Ensemble atemlos durch die Jahrhunderte hasten – und das alles wäre ein ziemlicher Reinfall, wenn er am Ende nicht noch einen von Missbrauch im Kölner Erzbistum Betroffenen aus dem Hut zaubern würde, der einen eindringlichen Monolog hält.

„Bertolt Brecht“, das sind die ersten Worte in dieser lärmenden Inszenierung. In einem im Programmheft abgedruckten Interview ruft Regisseur Frljić außerdem Heiner Müller, Jean-Luc Godard und Shakespeare auf. Er will sich also einreihen in die Riege ganz großer Männer der (Theater-)Kunst. So verwundert das Pathos nicht, das er seinen Spielern meistens in Mund und Mienen legt. Eine der Darstellerinnen, die durch sehr ähnliche Kostüme und weil es keine konsistenten Figuren gibt, mit dem Rest des Ensembles zusammenfällt, trägt also Brechts Gedicht „Fragen eines lesenden Arbeiters“ vor: „Wer baute das siebentorige Theben?“

Das lässt ein Stück Geschichte von unten erwarten, große Ereignisse, gebrochen durch den Blick kleiner Leute. Tatsächlich geht es auch mal um hungernde Soldaten in den napoleonischen Kriegen oder um das aufgehetzte Volk zur Pest-Zeit, das Juden als Sündenböcke hinrichtet und dabei im Stakkato „Ratten, Ratten, Ratten!“ wispert.

Doch dann gehört doch wieder Napoleon selbst die Bühne, und er leistet sich ein sinistres Wortgefecht mit Sulpiz Boisserée, dem Kunstsammler, der einer der Initiatoren der Vollendung des Doms nach bald sechs Jahrhunderten war. Erzbischöfe, Dombaumeister, Kriegsherren, Priester, preußische Beamte ziehen am Publikum vorbei. Oft schreien sie sich die Seele aus dem Leib oder hantieren mit Waffen und Theaterblut – und stehen natürlich gleich wieder auf, nachdem sie gemordet wurden (Verfremdung! Brecht!). Man versteht: Geschichte ist ein Trümmerhaufen, die katholische Kirche nur eine verlogene, brutale Machtmaschine. Aber auch hier stimmt die Regel, dass es einer Regie, die ihre Darsteller schreien und zetern lässt, an guten Einfällen mangelt, Relevanz und Dringlichkeit ihres Stoffs zu untermauern.