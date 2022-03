Fotografien von Dieter Nur im Hetjens Museum : Zeit und Raum in Bildern

Dieter Nuhr vor einem seiner Werke im Hetjens Museum. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf „Reisen, gucken staunen“, so schaut Dieter Nuhr auf die Welt. Seine Fotografien aus vielen Ländern verknüpft der Kabarettist und bildende Künstler nun mit digital bearbeiteten Aufnahmen von Objekten des Hetjens Museums.

Für Keramik habe er sich zuvor nie sonderlich interessiert, bekennt Dieter Nuhr. Das änderte sich bei einem Rundgang im Hetjens-Museum auf Einladung von Museumsleiterin Daniela Antonin. „Mein erster Besuch dauerte viereinhalb Stunden“, erzählt der Kabarettist und Satiriker, der vor seiner Bühnenlaufbahn Kunst und Malerei in Essen studiert hat. „Plötzlich hatte ich ein komplettes Geschichtsbild über 10.000 Jahre vor Augen und dachte: Was für ein geiles Museum!“

Dieter Nuhrs Erleuchtung mündete in die Sonderausstellung „Reisezeit – Zeitreisen“, die ab Dienstag bis zum 31. Juli zu sehen ist. 30 Werke verbinden seine Fotografien aus zehn Ländern mit frischen Aufnahmen von Objekten aus dem Bestand des Hetjens. Für die künstlerische Bearbeitung nutzte Nuhr das Medium der digitalen Malerei. Eine Technik, die ihn fasziniert. „Mich wundert, dass nicht mehr Künstler damit experimentieren“, sagt er. „Sie halten offenbar lieber an handwerklichen Traditionen fest.“

Info Termine und Programm bis 31. Juli Sonderausstellung „Dieter Nuhr: Reisezeit – Zeitreisen“ im Hetjens – Deutsches Keramikmuseum, Schulstr. 4, wird am 15. März eröffnet und ist bis 31. Juli zu sehen. Rahmenprogramm Führung und Filmvorführung „Making of – Dokumentation zur Ausstellung“: 13. Mai, 18 Uhr. Künstlertalk mit Dieter Nuhr und Museumsleiterin Daniela Antonin: 6. Juli, 19 Uhr: Familienworkshop „Einmal um die ganze Welt“, sonntags von 14 bis 16 Uhr am 17.4., 15.5., 19.6. und 17.7. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung zu diesen Veranstaltungen erforderlich. www.duesseldorf.de/hetjens

Der Prozess, so Nuhr, ähnle durchaus der analogen Malerei. In beiden Föllen müsse man sich für bestimmte Pinsel und Farben entscheiden. „Mit dem Unterschied, dass der digitale Datensatz, mit dem ich meinen Pinsel belege, den künstlerischen Ausdruck vervielfältigt. Ich empfinde das als stark erweiternd.“ Ihm gefällt zudem die Unabhängigkeit von Materialien und Zubehör. Erst recht begeistern ihn die „Rückgängig-Machen-Funktion“ und die Möglichkeit, ein Bild einfach stehen zu lassen und mit der Kopie risikolos etwas auszuprobieren, „falls mich der Weg in die Irre führt“.

Seit jeher ist Dieter Nuhr ein Reisender. „Ich lebe von der Bühne, dadurch konnte ich mir die aufwendige Leidenschaft erlauben, die entlegenen Ecken der Welt zu erkunden und zu malen“, erzählt er. Vor Corona war er jedes Jahr mindestens fünfmal unterwegs, sein Horizont reicht von Patagonien bis Nordkorea. Bolivien, China und Sambia waren seine letzten Ziele. Wie immer fotografierte er, was er in sich aufnahm. Seine Arbeit beruhe aber nicht auf einer zielgerichteten Wahrnehmung, stellt er klar, eher auf dem Prinzip „reisen, gucken, staunen.“

Nie hatte Nuhr außerhalb dieser langen Reisen fotografiert. In der Pandemie konnte er plötzlich nicht mehr weg und merkte, wie sehr ihm das fehlte. In dieser Phase des Stillstands auf allen Ebenen begann er mit der Sichtung seines Archivs. Entdeckte aus neuem Blickwinkel, wie malerisch seine Bilder auf ihn wirkten. Und welche Emotionen sie weckten. „Man reist nicht nur im Raum, man reist auch in der Zeit“, sagt er. „Für mich begann diese fesselnde Rückschau 1976 mit einer Norwegenreise mit meinen Eltern. Mit einer Asientour Anfang 2020 endete sie.“ Bald hofft er, wieder aufbrechen zu können – in den Irak, den Senegal, nach Georgien.

Der Rundgang im Hetjens und die Ermunterung von Daniela Antonin inspirierte Dieter Nuhr zu der Idee, seine persönliche Zeitreise mit Stücken aus dem Museumsbestand zu koppeln. „Auch hier blickt man tief in die Vergangenheit“, sagt er. „Keramik, die tausende von Jahre alt ist, hat eine besondere Aura. In Kombination mit digitaler Malerei erhalten Stücke, die in eine Hand passen, tolle neue Effekte.“ In dem großen Ausstellungsraum sind einige der Objekte, die er für seine Arbeiten verwendet hat, zu sehen.

„Bevor ich auf die Bühne ging, wollte ich bildender Künstler werden“, erzählt er. Dann aber bog er das einmal begonnene Studium auf Lehramt um. Dem Vater und der Sicherheit zuliebe. Und auch, weil er sich die Selbstvermarktung nicht zutraute. Irgendwann wurde ein Galerist auf ihn aufmerksam und ebnete ihm den Weg in die einst ersehnte künstlerische Richtung. Sein Bestand an eigenen Werken ist umfangreich: „Ich habe viele Lagerräume verschlissen. Bei einem Wasserschaden sind tausende von Zeichnungen abgesoffen.“ Er hänge gar nicht so sehr an seinen Bildern, beteuert er. Dass sie heute aber zu Ausstellungen rund um den Globus unterwegs sind und Eingang in Museen finden, macht ihn stolz und glücklich.