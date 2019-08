Futurium in Berlin : So wird die Zukunft

Werkstoffe, die auf sich nähernde Menschen reagieren, steht als Idee hinter dieser Installation von Philip Beesley im Futurium in Berlin. Foto: dpa/Gregor Fischer

Berlin Ob die Zukunft so wird, wie die Menschen sich das heute wünschen, hängt stark davon ab, welche Ideen sie selbst haben und verwirklichen. Das kann nun jeder selbst erfahren und erkunden im „Haus der Zukunft“ am Spreeufer im Regierungsviertel.

Von den Ausflugsschiffen auf der Spree konnten Touristen es seit drei Jahren wachsen sehen. Etwas schwer Einzusortierendes in der Baulücke zwischen Forschungsministerium und pwc-Bürohaus neben dem Hauptbahnhof. Der Eindruck des Besonderen verdichtete sich mit dem irgendwie Unförmigen: Ein Klotz und doch filigrane Leichtigkeit in den Konturen über den Eingängen. Eine scheinbar geschlossene Außenhaut, die sich mit Sonne und Wolken zu verändern scheint, und doch zwei großzügige Fensterflächen von 28 Metern Ausmaßen. Seit vor dem Bau in großer Höhe ein riesiges Rad auf einer sich drehenden, schräg ausgerichteten Stange rotiert und scheinbar permanent runterzufallen droht, ist die Neugierde geweckt. Nächste Woche Donnerstag geht das „Futurium“ an den Start, Europas erstes „Haus der Zukunft“.

Von innen hält die Architektur, was sie von außen suggeriert: Eine eigenständige, verwandelbare Größe. Nichts wirkt eng, alles scheint möglich. Es ist der perfekte Rahmen für das Ertasten, Ergründen und Vorempfinden einer Zukunft, die vor allem eines ist: offen. Rund um das Beton- und Stahlskelett bilden die 8000 Außenhautelemente aus keramisch bedruckten Gussglas den äußeren Effekt. Die Befassung mit der Energieerzeugung der Zukunft hat das Haus in Teilen vorempfunden: Mit Sonnenkollektoren auf dem Dach, mit Regenwassersammlern für die Kühlung, mit einem Parrafinspeicher für die optimale Energie-Verwendung.

Mit der Eröffnung ist diese Art des Bauens streng genommen bereits Vergangenheit. Welche Zukunft die Architektur haben könnte, dazu setzt eine Installation von Philipp Besley Impulse. Seine riesige „Noosphäre“ reagiert auf sich nähernde Menschen, stellt sich darauf ein, kommuniziert ihre Eindrücke mit ihren Rechnern, Lichtern, Blitzen, Armen und gibt eine erste Vorstellung davon, wie es wäre, wenn sich nicht mehr der Mensch an Beton anzupassen hat, sondern neue „intelligente“ Werkstoffe auf den Menschen und seine aktuellen Empfindungen und Bedürfnisse reagieren.

In diesem großen Laboratorium soll der Besucher selbst mit neuester Steuerungs-, Druck- und Programmiertechnik umgehen und dabei spielerisch erkennen können, wie sehr das, was künftig sein wird, von den Ideen abhängt, die jeder heute hat und kreativ weiterentwickelt. Wie sehr sich das Futurium von anderen Museen unterscheidet, kommt in der Erwartung von Labor-Leiter David Weigand zum Ausdruck: Setzen andere Häuser den Besuchern ein geschlossenes Konzept vor und sind allenfalls gespannt, wie sie es aufnehmen, so ist Weigand neugierig darauf, welche Gestalt das Futurium mit den Ideen der Besuchern bekommt. Alle Exponate seien nur „Startpunkte für eigene Ideen“.

Weil Zukunft nun einmal offen ist und daher alles von heute morgen schon sehr wenig mit der Zukunft zu tun haben kann, will Ausstellungs-Chefin Gabriele Zipf die Schau bewusst „liquide“ halten. Sie kann also jederzeit verändert, ergänzt und erneuert werden. „Wir brauchen Orte, an denen Menschen zusammenkommen, um darüber zu sprechen, wie sie in Zukunft leben wollen“, erläutert Futurium-Direktor Stefan Brandt. Ähnliches existiert bislang nur in Rio und Tokio, befindet sich in Kopenhagen und Dubai in der Planung. Auch das Deutsche Museum sitzt für seine Außenstelle in Nürnberg in den Startlöchern.

Das vom Bildungsministerium, Stiftungen und Konzernen als Geldgebern auf 30 Jahre ausgelegte Projekt in Berlin betont im Erdgeschoss den intensiven Dialog über die Zukunft und wie wir leben wollen, geht im Obergeschoss auf 3000 Quadratmetern den Entwicklungsmöglichkeiten von Technik, Natur und dem Menschen selbst nach. Wer sich hier intensiv mit der Fülle der Aspekte von Robotern mit femininem Antlitz bis zur Idee von Verdunstungskraftwerken beschäftigen und auch im Laboratorium nach kurzer Anleitung kreativ werden will, sollte mindestens vier Stunden Zeit mitbringen. In den ersten Jahren soll das Futurium bei freiem Eintritt rund 200.000 Besucher jährlich anlocken. Dafür stellen die Geldgeber einen Jahresetat von 18,9 Millionen Euro zur Verfügung - nach den gut 57 Millionen für den Bau selbst.