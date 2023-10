„Das fliegende Klassenzimmer“ in Düsseldorf Erfrischend lebendiger Klassiker

Im Opernsaal, bis in die Ränge hinauf gut gefüllt, geht es deutlich lebhafter zu als sonst vor einer Vorstellung. Die vielen Kinder im Publikum übertönen mühelos das Einstimmen der Instrumente im Orchestergraben. „Wenn die Türen geschlossen werden, darf keiner mehr rein“, raunt ein Vater seiner Tochter zu. Ein anderer erklärt: „Die Musiker können wir nicht sehen, die sitzen unten im Kreis. Dann kommt der Dirigent, und dann fängt es an.“ So viele Selfies wie an diesem Sonntagnachmittag werden hier gewöhnlich auch nicht gemacht. Die freudige Erwartung von Jung und Alt gilt der Familienoper „Das fliegende Klassenzimmer“, die jetzt ihre Düsseldorfer Premiere feierte. Die Uraufführung war im Mai 2023 in Duisburg.