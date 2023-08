Sternzeichen-Konzert in der Tonhalle Meisterhafte Melancholie

Ein gelungener Start in die Saison ist wichtig und erzeugt Aufbruchstimmung. So gesehen war das erste Sternzeichen-Konzert der Symphoniker ein voller Erfolg, wobei das Programm zur Saisoneröffnung alles andere als ein Appetizer war. Mit dem Doppelkonzert von Johannes Brahms und Sergej Rachmaninows zweiter Symphonie hatte sich Alpesh Chauhan, Principal Guest Conductor der Symphoniker, echte Brocken vorgenommen – passend zur früheren Ankündigung von Intendant Michael Becker, dass der 1990 geborene Dirigent die „großen Sachen“ liebe und in Düsseldorf bekommen solle. Chauhan verriet schon vor dem Konzert, was insbesondere Rachmaninow für ihn bedeutet: Eine „emotionale Reise“ kündigte er an, ein Werk, für das Orchester und Dirigent alles geben müssten, um „one oft he best pieces of art“ zu bewältigen. Halten wir fest, dass er nicht zu viel versprach: Die Symphonie war ein Ereignis.