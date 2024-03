Kolumne Studentenleben Erasmus verbindet

„Also das ist zwar das billigste, aber das kauft hier keiner. Das kannst du nicht trinken.“ Wir stehen in Trondheim in einem Discounter. „Bier in Glasflaschen gibt es hier eigentlich gar nicht. Wir kaufen immer das.“ Die Freundin aus unserer Gruppe, die hier in Norwegen gerade ihr Erasmus-Semester verbringt, zeigt auf ein Sixer grüne Dosen „Tuborg“ – für 187,20 norwegische Kronen. Geteilt durch elf sind das ganze 17 Euro pro Person. Als Antwort über unsere grübelnden und verblüfften Gesichter antwortet die quasi Einheimische: „Das sind halt die Preise hier. Günstiger wird’s nicht.“ Und während die anderen noch mit Wechselkurskopfrechen beschäftigt sind, kommt mir das ganze wie ein Déjà-vu aus meinem Auslandsemester vor. Nur stand ich da vor roten Amstel-Dosen in einem Markt in Amsterdam.