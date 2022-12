Wiederöffnung des Marionetten-Theaters Die Puppen tanzen wieder

Das Publikum erlebte noch einmal alle Höhen und Tiefen mit. Dafür hatte das Team einen Rückblick mit Fotos und Videoclips zusammengestellt. Sie veranschaulichten, was sich hinter den Kulissen abgespielt hatte, als nach dem zweiten Lockdown klar wurde, die Marionetten würden erst wieder auf der Bühne in der Carlstadt stehen, wenn das Palais umgebaut ist. „Das bedeutete einen enormen Eingriff in das fragile System des Theaters“, berichtete Bachleitner und untermauerte dies mit Aufnahmen, aus der Zeit der Sanierung und der Installation der Lüftungsanlage auf dem Dach des Palais Wittgenstein. „Dafür wurden eigens die Bilker Straße für eine Nacht gesperrt und ein Krahn aufgebaut, um sie auf die aufwendige Dachkonstruktion zu stellen“, fuhr er fort. Leitungen mussten neu verlegt, Zuschauerraum, Bühne und Technik wieder auf Vordermann gebracht werden, damit für die feierliche Wiedereröffnung am Freitagabend alles breit war und die geladenen Gäste auf der neuen Bestuhlung Platz nehmen konnten. An den Wänden haben ein Teil der von Anton Bachleitner gefertigten Puppen, seit er die künstlerische Leitung des Marionetten Theaters 1972 übernommen hat, ihren Platz bekommen.