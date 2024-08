Programm des Düsseldorf-Festivals Klangrausch mit 50 Klavieren

Auftakt Das gilt bereits für den Start im Theaterzelt am Burgplatz mit einer getanzten Hommage an die mexikanische Malerin Frida Kahlo. Die Eva Duda Dance Company aus Budapest beleuchtet in „Frida“ das so schillernde wie tragische Leben der Künstlerin. Gespiegelt werden die Atmosphäre und Kultur Lateinamerikas und der magische Realismus in Kahlos Bildern (11./12.9., jeweils 20 Uhr). Tags darauf folgt mit „Play Dead“ die nächste Deutschland-Premiere. Die sechsköpfige multidisziplinäre Formation People Watching aus Montreal verbindet Akrobatik mit Theater und choreografischer Finesse. Versprochen werden ein bilderreiches Universum mit surrealen Szenen voller Poesie (Theaterzelt, 13.9., 20 Uhr, 14.9., 17 und 20 Uhr).