Kulturschaffende diskutierten im Düsseldorfer Schauspielhaus Kultur unter Antisemitismus-Verdacht

Das Schauspiel kann da sicherlich schneller sein als die behäbigere Oper, doch auch dort ist man um angemessene Reaktionen bemüht. Die in Boston geborene Intendantin der Staatsoper Hannover, Laura Berman, bringt im Januar das Stück „Israel in München“ zur Uraufführung in ihrem Haus, eine Oper über den Terrorakt bei den Olympischen Spielen 1972 in München, bei dem die palästinensische Terrororganisation Schwarzer September elf Mitglieder der israelischen Olympiamannschaft ermordete. Es gäbe viel Unwissen auf beiden Seiten, sagte Berman. Das Kernproblem aber sei, dass man nicht miteinander spreche. Und ein Opernhaus sei dabei besonders gefordert, weil dort – anders als im Theater - alle politischen Meinungen im Publikum vertreten seien und es darum schnell ungemütlich werden könne.