Legendärer Club „Creamcheese“ Atemlos durch die Nacht

Man darf sich das Creamcheese als Paradies vorstellen. Der legendäre Club in der Düsseldorfer Altstadt war in den 1960er Jahren so etwas wie das Wohnzimmer der Kunst- und Musik-Avantgarde jener Zeit. Frank Zappa und Can, Iron Butterfly, Tangerine Dream und die Ur-Formation von Kraftwerk spielten live in der engen Kneipe, und Jimi Hendrix schaute nach einem Konzert vorbei. Es gab Nächte mit 2000 Besuchern – heute nicht mehr vorstellbar. Getanzt wurde, bis das Licht oder den Tänzern die Luft ausging. Joseph Beuys performte, Lutz Mommertz filmte. Hinter der Theke bedienten Katharina Sieverding, Blinky Palermo und Imi Knoebel. An den Wänden und unter der Decke hingen Kunstwerke von Gerhard Richter, Ferdinand Kriwet und Daniel Spoerri. Am Eingang klotzte man hinter Gittern mit einem riesigen elektrifizierten Nagel von Günther Uecker. Die Bar mit spiegelnden Metallflächen hatte Heinz Mack gestaltet.