Kunstausflug nach Bochum Mittendrin statt nur davor

Impressionismus, Expressionismus, Surrealismus – neue Richtungen in der bildenden Kunst haben stets auch neue Begriffe hervorgebracht. Was weiten Teilen der Kunst von heute eigen ist, lässt sich unter dem Stichwort „Immersion“ fassen. Immersive Kunst verzichtet auf Rahmen, will die Grenze zwischen Werk und Betrachter sprengen und spricht eher Gefühle als das Denkvermögen an. Wie so etwas funktioniert, davon kann man sich zurzeit in der Ausstellung „Eintauchen in die Kunst“ im Bochumer Museum unter Tage und in der angrenzenden „Situation Kunst“ Eindrücke verschaffen.