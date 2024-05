RTL-Show „Let’s dance“ 30 Punkte für Daniel Hartwich

Als Studiosprecher Patrick Linke – bekannt für seine klangvollen Ankündigungen der Tänze und Paare – sich in der Show am Anfang April einen ganz und gar ungewohnten Patzer leistete, indem er ein falsches Tanzpaar angekündigte, parierte Hartwich kollegial: „Unser Patrick, der ist so freudig erregt, dass er direkt Lulu und Sophia verwechselt hat…“ Es sei der erste Fehler des Sprechers in 17 Staffeln gewesen.