Vor der „Parsifal“-Premiere „Wagner hat die Sänger gehasst“

Düsseldorf · Der schwedische Heldentenor Daniel Frank singt die Titelpartie in Wagners „Parsifal“ in der Rheinoper Düsseldorf. Premiere ist am 17. September.

14.09.2023, 18:00 Uhr

Daniel Frank (r.) als Parsifal bei einer Probe in Düsseldorf. Foto: Andreas Etter/DOR

Von Regina Goldlücke

Er hat sie fast alle gesungen, die großen Wagner-Partien. Was bisher noch fehlte, war Parsifal. Damit gibt Daniel Frank unter Michael Thalheimers Regie am 17. September sein Rollendebüt an der Düsseldorfer Rheinoper.