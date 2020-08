Jubel bei den Festspielen : Mozart zwischen Witz und Kontrollverlust

Das Ensemble von "Così fan tutte" in Salzburg. Foto: Salzburger Festspiele/Monika Rittershaus

Salzburg „Così fan tutte“, von Joana Mallwitz dirigiert und Christof Loy inszeniert, hatte umjubelte Premiere bei den Salzburger Festspielen.

In Mozarts „Così fan tutte“ geht es viel, viel weiter, weil Mozart auch die verwegensten Fragen stellt: Kann ein Treuetester selbst schwach werden? Können sogar zwei parallel arbeitende Treuetester schwach werden? Können sie dabei ausgerechnet bei der Verlobten des jeweils anderen Treuetesters schwach werden, die ihrerseits den Test nicht besteht? So dass es am Ende vier Schwache gibt?