Betrachtungen aus dem Schulalltag : Corona-Wahnsinn in der Grundschule

„Sehe ich meine Klasse vor den Sommerferien überhaupt noch?“: Schülerin beim Homeschooling. Foto: dpa-tmn/Stefan Puchner

Es gibt mal wieder neue Vorgaben vom Land zu Tests und Wechselunterricht. Das bringt das Familienleben ziemlich durcheinander. Ein Erfahrungsbericht aus dem Alltag der Mutter eines Viertklässlers.

Von Regina Hartleb Redakteurin für Kultur und Wissen

„Sehe ich meine Klasse überhaupt noch einmal wieder vor dem Sommer?" – diese Frage hat unser neunjähriger Sohn in letzter Zeit oft gestellt. Er besucht die vierte Klasse, und der bevorstehende Abschied von der Grundschule im Sommer beschäftigt ihn. Zum Glück konnten wir unsere Antwort in den vergangenen Tagen ändern von: „Wir hoffen es sehr, aber es könnte schwierig werden" hin zu: „Wenn sich alles so weiterentwickelt, stehen die Chancen gut, dass es klappt“.

Wir wohnen in Wuppertal, und hier ist die Inzidenz noch immer recht hoch, bei über 165. Aber die Tendenz ist fallend und zumindest Wechselunterricht in Präsenz in Sicht. Eine Perspektive, die uns vor zwei Wochen noch unerreichbar schien. Seit Mitte Dezember gehen die Kinder so gut wie gar nicht in die Schule, abgesehen von den zwei Wochen vor den Osterferien, als die Infektionszahlen gerade durch die Decke gingen. Wir sind mittlerweile auf diversen Lernplattformen zu Hause, unser Konsum an Papier und Druckerpatronen hat nach exponentiellem Wachstum ein Plateau auf hohem Niveau erreicht. Das tägliche Studieren immer neuer Mitteilungen samt Videos gehört längst zum abendlichen Alltag.

Welche Rolle spielen die Lehrer in dieser Zeit? Definitiv eine untergeordnete. Unsere Klassenlehrerin stellt einmal wöchentlich den Arbeitsplan ins Netz, dazu gibt es eine Videokonferenz pro Woche und das Angebot für Sprechstunden. Schriftliches Dividieren, Berichte schreiben, ein Arbeitsprojekt über Leonardo da Vinci und europäische Länderkunde – wurde alles am heimischen Küchentisch gestemmt.

Sicher kann man Unterricht auf Distanz mit mehr und weniger Aufwand gestalten. Zu beneiden sind Lehrkräfte und vor allem die Schulleitungen in diesen Tagen allerdings auch nicht. Genauso wie alle Eltern mussten sie während der Pandemie zu Organisations- und Improvisationskünstlern werden. Seit Monaten werfen immer neue Vorgaben vom Ministerium (meist vor dem Wochenende) regelmäßig sämtliche Pläne über den Haufen. So hatte sich vor den Osterferien ein Zwei-Tages-Rhythmus für die Kinder in geteilten Klassengruppen einigermaßen eingespielt. Wer geht in die Notbetreuung? Wer hat in welcher Klasse Geschwisterkinder? Solche Fragen mussten die Pädagogen bei der Einteilung berücksichtigen, immer mit dem Ziel: so wenig Durchmischung und Kontakte der Kinder untereinander wie möglich. Dazu kam die (in Wuppertal viel zu späte) Einführung der Coronatests, die in der Turnhalle geprobt und organisiert wurde. Aus Mails der Schuldirektorin lässt sich außerdem herauslesen, dass längst nicht alle Eltern die immer neuen Änderungen klag- und fraglos annehmen: „Wir bitten, vorerst von weiteren Anfragen abzusehen“, „Wir bitten um Ihr Verständnis“, „Wir danken für Ihre engagierte Mitarbeit“.

Nun hoffen wir also auf baldigen Wechselunterricht. Und wieder ist alles neu. Das Schulministerium hat sich zwei Änderungen ausgedacht: Erstens müssen die Gruppen künftig wöchentlich an wechselnden Tagen in die Schule kommen. Also einmal Dienstag und Donnerstag, in der Woche darauf Montag und Mittwoch und so weiter. Als wäre das nicht alleine unsinnig genug, wird ab sofort auch ein neuer Lollitest eingeführt. Dabei geht zweimal die Woche morgens eine Sammel-Speichelprobe aller Kinder einer Gruppe zum PCR-Test. Wie der ausfällt, erfahren die Eltern von der Klassenleitung am gleichen Abend oder am nächsten Tag frühmorgens. Ist das Ergebnis positiv, bleiben alle Kinder der Gruppe zu Hause in Quarantäne. Jedes macht dort einen Zweittest (wird von der Schule mitgegeben), der dann am gleichen Tag bis 8.45 Uhr in der Schule sein muss. Erst wenn dieser Test negativ ist, darf das Kind wieder in den Unterricht. Der Spucktest mag anonymer sein und einfacher in der Handhabe. Damit sind aber auch schon alle Vorteile aufgezählt. Was diese neue Regelungen für Alleinerziehende und Berufstätige bedeuten, die nicht ins Homeoffice wechseln können und die vielleicht sogar mehrere kleinere Kinder haben? Darüber hat wohl beim Ministerium niemand nachgedacht.

Für unseren Sohn und seine Klassenkameraden erreicht der Corona-Wahnsinn in der kommenden Woche übrigens noch eine neue Dimension: Die Kinder müssen sich dann in der Schule versiegelte Umschläge abholen. Darin stecken zwei Klassenarbeiten, die sie am nächsten Tag zu Hause vor laufender Kamera schreiben dürfen.