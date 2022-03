Einblicke ins Jugendzimmer : Wie Kinder mit Krisen umgehen

Vincents Zimmer Foto: privat

Kinder gehören zu den Haupt-Leidtragenden der Pandemie. Sie müssen auch die schlechten Prognosen zum Klimawandel aushalten – und die verstörenden Kriegsnachrichten aus der Ukraine. Drei Erfahrungsberichte.

Ein Pflegepferd gegen den Corona-Blues

Vor drei Jahren begann bei uns die Klimakrise. Am Esstisch. Milla (damals 10) erklärte, dass sie ab jetzt vegetarisch essen werde: „Mir tun die Tiere leid. Außerdem ist es besser für die Umwelt, und gesünder ist es auch“, sprach’s und zieht es seitdem mit eiserner Disziplin durch. Daran haben auch die Frotzeleien mancher Freundinnen nichts geändert, die die vegetarischen Würstchen als Chemie-Cocktail deklarieren und stattdessen in den Schweinedarm beißen. Mülltrennung wird seitdem sehr ernst genommen. Mama und Papa, die es in der Eile der Zeit mal nicht so genau nehmen, werden getadelt, Plastik-Verpackungsmüll wird kritisch beäugt.

Das Umweltbewusstsein kam plötzlich, quasi wie angeflogen, inhaliert mit dem Zeitgeist so wie auch die vielleicht naive, aber sehr basisdemokratische Haltung, dass jeder bei sich selbst anfangen muss. Im Kleinen eben. Die Teilnahme an Fridays-for-Future-Demos wäre bei uns wohl Thema geworden, hätte Corona nicht eine breite Schneise des Abstands ins Schülerleben gezogen.

Dass Milla die Pandemie weitgehend unbeschadet überstand, haben wir einem gut organisierten Online-Unterricht und einem Pferd zu verdanken. Ja, einem Pferd! Gestatten, Tessa! Das muss man nicht mit rosaroter Jungmädchen-Pferderomantik ummänteln. Milla bekam von einem benachbarten Hof die Anfrage, eine ältere Stute zu pflegen. Während der Alltag zerbröselte, war Tessa der Fels in der Brandung, die berechenbare Größe in den Wellen der Pandemie: Einmal täglich mit dem Rad zum Stall, Box ausmisten, Pferd putzen und bewegen. Das erdet, das strukturiert den Tag, das Kind kommt an die frische Luft und (corona-konform) in Gesellschaft; das Pferd auch. Win-Win bis heute.

Um Außenpolitik dagegen machte Milla bislang einen großen Bogen. Die Aufforderung, sie möge beim Surfen im Netz mal auf einem Nachrichtenportal vorbeischauen, wurde nachsichtig weggenickt. Wenn Internet, dann doch eher das Gezwitscher von Viktoria-Sarina und DIYs (Do-it-yourself) auf Pinterest. Nach einem Crash-Kurs in Sachen Geografie und Nato haben wir die Dosis der Realität inzwischen erhöht. Die Tagesschau ist jetzt gemeinsamer Pflichttermin.

Drei Fragen stellte Milla zu Beginn des Überfalls auf die Ukraine: Gibt es jetzt bei uns auch Krieg? Was wird dann mit Tessa? Und: Was will Putin denn mit dem Land, wenn er es kaputt gemacht hat? Eine Antwort habe ich darauf nicht gefunden. Sabine Janssen

Millas Zimmer. Foto: privat

Pakete packen und Youtube

Ja, es gibt wirklich schönere Themen für das Abendessen. Dennoch kommen wir neuerdings immer wieder auf den Zweiten Weltkrieg zu sprechen. Offen gesagt: eher unfreiwillig. Unser 14-Jähriger drückt uns das auf: Seit Wochen schon beißt er sich in diesem Thema fest (nein, es steht nicht auf dem aktuellen Lehrplan in Geschichte), schaut Youtube-Filme und Dokus dazu. Akribisch, detailverliebt – so wie er es früher schon mit Dinos und Meerestieren gehalten hat. Wenn Tristan etwas interessiert, dann richtig. Seit Putins Einmarsch in die Ukraine erfahren wir neuerdings sogar, was die Nato dazu auf ihrem Kanal twittert. Gestern haben wir gelernt: Der russische Rubel ist nun weniger wert als V-Bucks („gesprochen „Wibaks“) – das ist die Währung aus dem Baller-Spiel Fortnite, von dem vermutlich alle Eltern halbwüchsiger Jungs mindestens schon einmal gehört haben.

Unser Zehnjähriger hat natürlich keine Lust auf das Dauer-Thema Krieg. Wenn Vincent die schlechten Nachrichten zu viel werden, dann schaltet er ab oder schmiedet demonstrativ Pläne für den nächsten Übernachtungsbesuch – eine Art gesunder Selbstschutz. Die Fünftklässler sprechen natürlich auch im Unterricht über die Ukraine. Unserem Jüngsten war aber vor allem eines wichtig: Dass wir mithelfen beim Spendentransport, den die Mutter seiner Klassenkameradin mitorganisiert hat. So haben wir zu Hause gemeinsam Nudeln, Konserven, Zahnpasta und Kekse gepackt und die Pakete eigenhändig in den Transporter geladen.

Davids Zimmer. Foto: privat

Corona ist bei uns schon lange kaum noch ein Thema. Es ist einfach immer da. Masken im Bus, Tests in der Schule, ein abgesagtes Handballspiel wegen zu vieler Erkrankter – Corona nervt halt, aber es belastet nicht. Solange der Alltag funktioniert und sie ihre Freunde treffen können, ist für unsere Kinder die Welt einigermaßen in Ordnung. Und das ist auch gut so. Regina Hartleb

Krisengespräche beim Abendbrot

David ist fast 14, und wenn ich am frühen Abend in sein Zimmer kam, war es bis vor wenigen Wochen so: Er sagte „Wartet“ zu Freunden im Discord-Chat, drückte sich stumm, rückte leicht genervt den Kopfhörer von einem Ohr und fragte: „Was ist denn?“

Seit Putins Einmarsch in die Ukraine läuft es anders, immerhin das. Manchmal bittet er mich sogar, ich möge kommen. „Wie denkst Du eigentlich über den Krieg?“, fragt er. Ich antworte ehrlich: dass er mich beklommen macht und sich wie eine Staubschicht auf den Alltag legt. „Genau wie bei mir“, sagt David. Er sagt auch, dass er glaube, es werde zum Dritten Weltkrieg kommen.

Der Einmarsch in die Ukraine fiel zusammen mit den ersten Tagen meiner Quarantäne. Wir hatten beschlossen, uns in drei verschiedenen Räumen zu isolieren, aber wir sprachen mehrmals am Tag via FaceTime. Einmal schauten wir zu dritt per Zoom einen TV-Bericht über den Krieg. David bat um Online-Zugänge zu Zeitungen, die wir abonnieren. Er las über den Krieg, über die historischen Zusammenhänge, die Putin in seiner Rede erwähnte. Er sah sich Youtube-Dokus über den Ersten Weltkrieg an, informierte sich über Vakuum-Bomben und erzählte, dass seine Lehrer mehrfach in der Woche eine Stunde dem Gespräch über den Krieg widmeten. Hausaufgabe: auch mit den Eltern darüber reden.

Seit dem Ende der Quarantäne tun wird das jeden Tag beim Abendbrot. Der Termin ist gesetzt, gegen 19 Uhr, wir trudeln dann von selbst in der Küche ein: halbe Stunde Frieden. „Was denkst Du über China?“ und „Was bedeutet eigentlich Entmilitarisierung?“, lauten Davids Fragen. Wie hart es ist, mit 13 drei große Krisen zu erleben: Klima, Corona, Krieg.