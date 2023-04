Kinderbuchautorin Cornelia Funke „Ich bin ein Landei“

FUNKE Ich bin, wie ich inzwischen weiß, ein Landei. Das habe ich aber erst langsam über mich herausgefunden. Ich bin aufgewachsen in einer Wohnung, aber ich habe immer draußen gespielt. In Hamburg habe ich später immer am grünen Stadtrand gewohnt. Dann kam LA, wo man schnell in der wildesten Natur ist, obwohl man in einer Megastadt lebt, und schließlich Malibu, was mir beibrachte, dass ich nicht nur am Stadtrand, sondern eigentlich weit weg von Städten wohnen möchte. Mein Haus hier in Volterra (Italien) ist nun umgeben von Brombeeren und Olivenbäumen, ich höre nachts die Eulen und die Wildschweine, und wenn mir nach einer Stadt ist, gehe ich rauf nach Volterra, das gerade mal 10.000 Einwohner hat. Also ... die Reise führt wohl weiter aufs Land. Ich langweile mich einfach sehr zwischen Mauern und ohne weiten wilden Horizont. Ich möchte die Jahreszeiten spüren und jeden Tag auch dem Nicht-Menschlichen begegnen.