50 Jahre „Les Ballets Trockadero de Monte Carlo“ „Diven sind unsere Jungs nur auf der Bühne“

Interview | Köln · Vor 50 Jahren, als der Begriff LGBTQ+ noch nicht erfunden war, brachen mutige Männer in New York die starren Regeln des Balletts, indem sie auf Spitze und im Tütü tanzten. Sie machten das so blitzesauber-brillant und so saukomisch, dass ihre Ballett-Parodien weltberühmt wurden. „Les Ballets Trockadero de Monte Carlo“ kommen im Juli nach Köln. Hier spricht der künstlerische Leiter Tory Dobrin über Drag und Trump, Erfolg und Feindseligkeit.

23.06.2024 , 16:00 Uhr

