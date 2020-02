Interview Christos Yiannopoulos : Düsseldorf wird zum Tatort

Düsseldorf Der Drehbuchautor lässt in seinem Krimi „1965“ den jungen Kommissar Thomas Engel im Mädchen-Mord in Kaiserswerth ermitteln.

Düsseldorf Mitte der 60er Jahre: In der Ruine der Kaiserpfalz in Kaiserswerth wird ein kleines Mädchen tot aufgefunden. Ein unglücklicher Unfall? Oder doch ein Mord? Und warum wird nicht jene Spur verfolgt, die ins Jahr 1939 zurückführt? Auch damals fand sich dort eine Mädchenleiche, das Gesicht mit einem Taschentuch bedeckt. Die Gestapo machte es sich damals leicht, hatte bald einen Homosexuellen unter Verdacht, sein Geständnis unter Folter erzwungen und ihn hingerichtet. Er steht vor vielen Rätseln, der junge Kommissar Thomas Engel, Held des neuen Düsseldorf-Krimis von Thomas Christos. Und hinter ihm verbirgt sich der Düsseldorfer Schriftsteller Christos Yiannopoulos. Sein neues Buch, „1965 – Der erste Fall für Thomas Engel“ erscheint in der kommenden Woche und wird Spitzentitel des Blanvalet-Verlags auf der Buchmesse in Leipzig sein. Die Premierenlesung aber findet zuvor in Düsseldorf statt, der Stadt der Romanhandlung: am 4. März, in der Mayerschen Buchhandlung. Christos Yiannopoulos ist in erster Linie Drehbuchautor. Der 62-Jährige, der als Kind griechischer Gastarbeiter 1964 nach Deutschland kam und später in Düsseldorf Germanistik und Pädagogik studierte, arbeitet hauptsächlich fürs Fernsehen – auch für den „Tatort“. Sein größter Erfolg war „Der Vernusmörder“, der bei seiner Erstausstrahlung 1996 mehr als 7,8 Millionen Zuschauer erreichte.