Museum Kunstpalast : Wie Christo und Jeanne-Claude die Welt verhüllten

1995 verhüllten Christo und Jeanne-Claude den Reichstag in Berlin. Foto: kunstpalast/Wolfgang Volz

Exklusiv Düsseldorf In Düsseldorf ist die erste Retrospektive des Künstlerpaares zu sehen. Das Werk wird darin in seiner kunsthistorischen Dimension erfasst. Am Ende gibt es die Hoffnung, dass es noch nicht abgeschlossen sein könnte.