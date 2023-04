Christine Westermann plauderte über ihre Leidenschaft für Bücher „Ich hätte mich mehr durchsetzen sollen“

Das Angebot, Teil des „Literarischen Quartetts“ zu werden, habe sie überrascht. Die gebürtige Erfurterin nahm die Herausforderung zwar an, habe sich in dem Format aber immer etwas deplatziert gefüllt, verriet die Journalistin am Mittwochabend. Ihre Empfehlungen seien bei den Kollegen regelmäßig durchgefallen. „Oft denke ich, hättest du dich doch besser durchgesetzt.“ Aber Verrisse wären für sie nie infrage gekommen. Daran hat sie sich immer gehalten. Sie empfiehlt, was ihr gefällt. Außerdem hätte sie das Quartett lieber um einem Tisch sitzen lassen, statt „unbequem auf diesen Sesseln in den heiligen Hallen des Berliner Ensembles“.