Finale der Reihe Christian Ehring geht zum letzten Mal ins Konzert

Das Motto „Yoga fürs Ohr“ klang wieder einmal so recht nach Christian Ehring. Hier konnte er sich zum Abschied von der Tonhalle allerlei Gedanken machen: um die Welt, um die Gesellschaft und nicht zuletzt um die Musik. Seit 2011 ging er etliche Male pro Saison sonntags um 16.30 Uhr ins Konzert. Das Publikum folgte seinen Ausflügen in die Musikgeschichte genauso gerne wie seinen Exkursionen in die große und kleine Politik. Sein Ziel sei es, sagte er diesmal in einer Moderation, „andere Hirnareale zu aktivieren als die, die beim Musikhören aktiv sind.“ Und das gelang ihm immer bestens. Intendant Michael Becker sagte vor der rappelvollen Tonhalle, dass diese Konzertreihe die erfolgreichste des Hauses ist.