Klassik : Klangvolles Jubiläum in Cambridge

Düsseldorf In großartiger Form präsentiert sich der Chor von St. John’s College in Cambridge.

Klassik In diesen Tagen wird viel über Knabenchöre debattiert und über die Frage, ob ihnen auch Mädchen angehören dürfen. Es gibt zahllose Gründe, diese Frage abzulehnen. Einer ist die in diesem Fall wirklich gute alte Tradition, die nichts mit Abgrenzung, sondern mit gewachsener Geschichte zu tun hat.

Heute beschäftigen wir uns mit einem der großen englischen Knabenchöre, dem Choir of St. John’s College in Cambridge. Der hat jetzt unter seinem Dirigenten Andrew Nethsingha eine Reihe von Repräsentations-Werken der Chormusik aufgenommen, die so ein Knabenchor geradezu zwangsläufig im Repertoire hat. Der Anlass war ein Jubiläum: Vor 150 Jahren wurde St. John College Chapel eingeweiht. Diese Musik, die den Festakt beglänzt, ist feierlich, erhaben, sie schwingt melodisch frei aus, sie lässt wie man so sagt, die Seele der Hörer himmelwärts schweben. Schon das einleitende doppelchörige „Faire is the heaven“ von William Harris erfüllt sämtliche derartigen Transferaufgaben hinreißend.