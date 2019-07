Getanzte Gesellschaftskritik : Choreograf Johann Kresnik ist tot

Klagenfurt Er fand, dass Theater angreifen müsse. Darum hat Johann Kresnik keinen Tanz auf die Bühne gebracht, der sich in Schönheit und Ebenmaß ergeht, sondern er hat Körper genutzt, um auch das Unsagbare jenseits des Textes zu erzählen. Nun ist er gestorben.

Es ging dem Österreicher immer um die Gesellschaft, um Macht und Machtmissbrauch, um Ausgrenzung und Gewalt, um Wahnsinn und Wut, darum, was die Verhältnisse mit dem Individuum machen. Und was die Verhältnisse bestimmt.

Mit Tänzern und Schauspielern hat er deutsche Biografien erzählt, etwa von Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin, Rosa Luxemburg, Ernst Jünger, Werdegänge, die für politische Entwicklungen standen. Auch mit Künstlerleben setzt er sich auf der Bühne auseinander, mit Frida Kahlo etwa, Francis Bacon, Brecht, Picasso, Pasolini. Allein die Auswahl zeigt, dass es ihm um Aufklärung ging, nicht um die Provokation an sich. Auch wenn ihm das oft vorgeworfen wurde. All seinen erschütternden, wütenden, aggressiven Bildern ging die Gesellschaftsanalyse voraus.

Er selbst, der 1939 in Kärnten geboren wurde, hatte als Tänzer begonnen. Nach der Ausbildung in Graz und einem Engagement in Bremen wurde er Solotänzer in Köln. Als George Balanchine dort seine neue Fassung des „Nussknackers“ einstudierte, durfte Kresnik bei ihm gastieren. 1967 legte der herausragende Tänzer seine erste Choreografie vor und machte gleich deutlich, dass er den Rahmen des klassischen Tanzes sprengen würde. „O sela pei“ basierte auf Texten von Menschen mit Schizophrenie. Im bewegten Jahr 1968 holte Kurt Hübner ihn als Ballettdirektor nach Bremen, wo er seine Vorstellungen eines politischen Tanztheaters vorantrieb. Von dort ging er nach Heidelberg, an die Berliner Volksbühne und schließlich als choreografischer Theatermacher nach Bonn, wo er unter anderem eine Tanzbiografie über Hannelore Kohl schuf.

Sein Talent, durch Körper zu sprechen, nutzte der Pionier des Tanztheaters in über 100 Choreografien, um sein Publikum immer wieder auf die Verführbarkeit des Menschen zu stoßen. Etwa in seiner Auseinandersetzung mit Gustaf Gründgens, den er als zweigesichtigen Menschen darstellte, der seiner eigenen Eitelkeit erlag und mit den Faschisten paktierte. Kresnik war sich nie zu schade für das Konkrete, das politisch Aktuelle, den symbolischen Einzelfall. Sein Tanztheater prangerte an, es erzählte von den Irrtümern in der Geschichte, die sich wiederholen, wenn Menschen nicht wachsam sind – Künstler zuallererst. Am Samstag ist Johann Kresnik im Alter von 79 Jahren in Klagenfurt gestorben.