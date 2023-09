In Düsseldorf vorgestellt Regiedebüt von Charly Hübner – „Es war ein wilder Ritt“

So klopft bei Reiner (Dimitrij Schaad) eines Tages Gevatter Tod in Gestalt von Morton (Marc Hosemann) an die Tür, der ihm sagt, sein letztes Stündlein habe geschlagen. Doch gerade als Morton zur Tat schreiten will, klingelt Reiners Ex-Freundin Sophie (Anne-Maria Mühe) und der Moment des Todes verstreicht nicht nur, Morton selbst sitzt plötzlich in der Welt der Sterblichen fest.