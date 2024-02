Antisemitismsus-Skandal auf der Berlinale An Kunstfreiheit soll nicht gerüttelt werden

Vom Verhalten der Kulturstaatsministerin Claudia Roth zeigte sich Knobloch insgesamt „sehr enttäuscht“. Sie hätte „aus meiner Sicht direkt einschreiten müssen. Was auf der Bühne verbreitet wurde, durfte nicht einfach stehenbleiben, und das war ihr auch klar. Im Nachhinein ist jetzt nicht mehr viel zu retten“, so Knobloch. Sie verstehe auch nicht, welchen Sinn die angekündigte Untersuchung überhaupt haben soll, wo doch der Skandal auf offener Bühne stattfand. Da gebe es nichts mehr zu „untersuchen“. „Ich hoffe sehr, dass sie in dieser Lage in sich geht und die richtigen Schlüsse zieht. Und der Vollständigkeit halber: Dieselbe Kritik richtet sich auch gegen die Verantwortlichen beim Berliner Senat.“, bekräftigte Charlotte Knobloch.