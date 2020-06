Französische Satirezeitschrift : 18-jähriger Deutscher gewinnt Karikaturpreis von „Charlie Hebdo“

Rellingen/Paris Ein 18 Jahre alter Deutscher hat den „Charlie“-Preis der französischen Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ gewonnen. Die Zeichnung von Tyll Peters aus Rellingen sowie die eines zweiten Gewinners, eines 24-jährigen Franzosen, hatten die Experten überzeugt.

Der in diesem Jahr neue ins Leben gerufene Wettbewerb unter dem Motto „Leben ohne Handy“ hatte sich ausschließlich an 18- bis 25-Jährige gerichtet. Die beiden Gewinner-Karikaturen waren am Mittwoch in der Zeitschrift veröffentlicht worden. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ berichtet.